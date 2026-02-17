Venezuela aboga por “negociación de buena fe” con Guyana sobre territorio en disputa

El gobierno interino de Venezuela aboga por una “negociación de buena fe” con Guyana, un aliado de Estados Unidos, como el “único camino” para resolver la disputa sobre el Esequibo, en su primera declaración este martes sobre este territorio rico en petróleo.

El diferendo territorial de más de un siglo se avivó en 2015 con los hallazgos de grandes reservas de petróleo en el Atlántico frente a esta zona en reclamación de 160.000 km2. Las reservas de Guyana se ubican en unos 11.000 millones de barriles de crudo.

“El único camino posible para la solución de la controversia territorial es entablar definitivamente una negociación de buena fe”, dice el gobierno venezolano en un comunicado difundido el martes, el primero sobre el asunto desde que Delcy Rodríguez asumió el poder tras la caída de Nicolás Maduro.

Georgetown pide a la más alta corte de Naciones Unidas que ratifique las fronteras aprobadas en un laudo en 1899, que Venezuela desconoce. Caracas apela al Acuerdo de Ginebra que firmó en 1966 antes de la independencia guyanesa del Reino Unido, que anuló ese fallo y sentó las bases para una solución negociada.

El Acuerdo de Ginebra es el “único instrumento válido para alcanzar una solución mutuamente aceptable de la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba”, señala el comunicado oficial venezolano.

Delcy Rodríguez asumió funciones temporales tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero en Caracas. Era vicepresidenta de Maduro y responsable del caso del Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia.

El gobierno de Maduro reavivó los reclamos sobre el territorio desde 2019. En 2023 hizo un referendo sobre el Esequibo que consultaba la creación de un nuevo estado parte de Venezuela y en 2025 eligió un supuesto gobernador y diputados para esta región, sobre la cual Caracas no ejerce ningún poder.

“Es un territorio innegociable”, aseguró Rodríguez en junio de 2025, entonces vicepresidenta.

Rodríguez gobierna, no obstante, bajo la presión de Estados Unidos, aliado de Guyana. Washington asegura que defenderá a Georgetown en caso de un conflicto con Venezuela.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, ha dicho que el derrocamiento de Maduro “no elimina ni reduce” lo que considera una amenaza desde Caracas por el territorio en disputa.

El depuesto gobernante y Ali protagonizaron acalorados enfrentamientos sobre la soberanía del Esequibo, lo que despertó temores de un conflicto armado.

