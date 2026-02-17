Venezuela aboga por “negociación de buena fe” con Guyana sobre territorio en disputa

Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pronuncia un discurso frente al Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el 29 de enero de 2026. (Pedro MATTEY / AFP)
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pronuncia un discurso frente al Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el 29 de enero de 2026. (Pedro MATTEY / AFP)
/ PEDRO MATTEY
Por Agencia AFP

El gobierno interino de Venezuela aboga por una “negociación de buena fe” con Guyana, un aliado de Estados Unidos, como el “único camino” para resolver la disputa sobre el Esequibo, en su primera declaración este martes sobre este territorio rico en petróleo.

Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

