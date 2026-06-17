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Familiares y amigos de José Díaz Pimentel y Abraham Agostini, dos disidentes abatidos a tiros junto en una sangrienta operación policial, asisten a su funeral en un cementerio de Caracas, el 20 de enero de 2018. (Federico PARRA / AFP)
Familiares y amigos de José Díaz Pimentel y Abraham Agostini, dos disidentes abatidos a tiros junto en una sangrienta operación policial, asisten a su funeral en un cementerio de Caracas, el 20 de enero de 2018. (Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia AFP

Mi hijo tenía más de 50 perforaciones en el cuerpo”, aseguró la madre de un opositor en Venezuela que murió junto con otras seis personas en un operativo de la policía en 2018, durante una audiencia el miércoles en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

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