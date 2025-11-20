Miembros de la Milicia Nacional Bolivariana asisten al lanzamiento del “Plan República”, en Campo Carabobo en Valencia, Venezuela, el 19 de noviembre de 2025. (Jacinto OLIVEROS / AFP)
Venezuela abre centro de formación táctica por si alguien “osa” de invadir el territorio
Venezuela abre centro de formación táctica por si alguien "osa" de invadir el territorio

Venezuela abre centro de formación táctica por si alguien "osa" de invadir el territorio

El ministro de Interior de , , encabezó este jueves la inauguración de un centro de formación técnico-táctico en el estado de (oeste), con el propósito de prepararse por si alguien “osa creer” que es “muy fácil invadir” el territorio, en plena tensión por el despliegue militar de en el Caribe.

Cabello señaló que el centro estará operativo de forma permanente para la formación y el entrenamiento de funcionarios de Protección Civil, quienes, según imágenes del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), realizaron prácticas de tiro, maniobras de rescate y ejercicios en un campo de obstáculos.

MIRA AQUÍ: Qué implica la autorización de Trump a los planes de la CIA para una operación encubierta en Venezuela

Si nos requieren para ayudar a alguien en la calle, ahí estaremos presentes; si nos requieren porque hubo un desastre natural, provocado, ahí estaremos presentes; si nos requieren porque alguien osa creer que es muy fácil invadir y destruir nuestro país, ahí estaremos presentes”, subrayó el funcionario.

Desde hace tres meses, el líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado movilizaciones militares y ejercicios de preparación para la defensa del país ante la “amenaza” que asegura representa el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe cerca de sus costas, que incluye al portaaviones más grande del mundo, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

El miércoles, Maduro anunció un plan para defender con “armamento pesado y misiles” la “gran zona” entre Caracas, la capital del país, y el estado La Guaira, frente al mar Caribe.

El líder chavista también informó que un “parque de armas de los milicianos y milicianas” está “ya instalado” y “funcionando”, en referencia a los integrantes de la Milicia, un componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que está conformado por civiles con entrenamiento militar.

