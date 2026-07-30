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María Corina Machado permanece en Panamá y anunció que no estará en el diálogo con autoridades de Venezuela. (AFP)
María Corina Machado permanece en Panamá y anunció que no estará en el diálogo con autoridades de Venezuela. (AFP)
Por Agencia AFP

Venezuela negociará desde este sábado 1 de agosto una transición política con dos invitados en la mesa: el gobierno interino de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición respaldado por Washington. Pero la gran ausente será la mayor líder opositora, María Corina Machado.

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