El nombre de la modelo venezolana Ana María Fois Colina integra la lista de las nueve personas que fallecieron el jueves 19 de diciembre cuando la aeronave King Air 100, matrícula YV1104, se precipitó a tierra en la ciudad de Charallave del estado Miranda, muy cerca de la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Caracas Óscar Machado Zuloaga, en Venezuela.

Ana, acompañada de su madre Daisy Maigualida Colina Polanco (57 años de edad) y su mejor amiga Marielbys Alejandra Contreras Cárdenas (26 años de edad), salió de Caracas el miércoles 18 de diciembre, 2 días después de haber cumplido 28 años de edad, con destino al estado Bolívar, para celebrar juntas en el Parque Nacional Canaima.

Fotografía publicada por Ana Fois en su cuenta en Instagram (@anafois1) el 18 de diciembre de 2019. En ella aparece junto con su madre Daisy Colina durante la celebración de su cumpleaños número 28.

En la aeronave también murieron los empresarios Mariano Agustín Díaz Ramírez, Humberto José Vivanco Quintero y Alejandro Enrique Suegart Bonnet. Todos señalados por presuntamente haber participado en casos de corrupción con el chavismo.

Pero ninguno de estos hombres compartieron con ellas la estadía ni el paseo en Canaima. El encuentro habría ocurrido el mismo 19 de diciembre en el aeropuerto de Puerto Ordaz antes de regresar a la ciudad capital.

Estos detalles corresponden a la versión que Angie Fois, hermana de la joven modelo, ofreció en una entrevista a El Nacional, en la que también negó que las mujeres estuvieron en la zona minera de Guasipati, desde donde, según la minuta de Protección Civil del estado Miranda, provenía el avión liviano.

“Ellas salieron solas desde Caracas a Canaima. Allí se hospedaron en la posada Wakü Lodge. Tenían entrada desde el miércoles 18 de diciembre con salida el viernes 20. Por cambios de planes que desconozco, se regresaron el jueves 19 de diciembre. El motivo del viaje fue para celebrar el cumpleaños de mi hermana Ana María en Canaima. Mi mamá, Marielbys y mi hermana estuvieron solas. Ellas no visitaron la zona minera, solo llegaron a Ciudad Bolívar a buscar a los demás pasajeros. Es 100% seguro que ellas estaban solas en Canaima”, manifestó Angie.

Esta es una de las últimas fotos que compartió Ana Fois en su cuenta en Instagram (@anafois1). En ella aparece en la laguna de Canaima horas antes de tomar el vuelo de retorno a Caracas.

De hecho, Angie hizo pública una captura de la última conversación que sostuvo con su madre horas antes del accidente. “Estábamos en un paseo. Cambiaron los planes, ya vamos a Puerto Ordaz a recargar gasolina, luego a recoger a Mariano y de allí nos vamos a Caracas. Te aviso”, había escrito Colina Polanco a su hija a las 12:07 del mediodía.

Ana Fois, “ni bendecida ni afortunada”

Angie Fois hizo referencia a los comentarios que surgieron en las redes sociales en contra de su hermana, sobre todo en la última publicación que hizo en su cuenta en Instagram, en la que aparece en la laguna Canaima. Los usuarios la señalan por haber compartido con los empresarios vinculados con los hechos irregulares, además de dejarle un sinfín de descalificativos.

“Los comentarios me afectan mucho, pero también sé que es por gente mal intencionada que se alegra de las desgracias de los demás. Yo necesito que por favor cesen los comentarios en Instagram, ya paren de decir tantas cosas feas de mi hermana, mi hermana no era ninguna bendecida ni afortunada, no estaba enchufada [recibir dádivas del Gobierno], no tenía nada que ver con el gobierno, no era novia del hijo de Diosdado Cabello ni su amiga tenía nada que ver con la familia de Diosdado Cabello. No tenemos absolutamente nada que ver con el gobierno. Mi hermana trabajaba duro, bastante, le costó tener todo lo que tenía. La sociedad está muy sucia al no ponerse la mano en el corazón sin pensar en el dolor que estamos sintiendo nosotros como familia”, manifestó en un video enviado a "El Nacional.

Resaltó que la modelo participó desde pequeña en varios concursos de belleza tanto a escala nacional como internacional, bajo la agencia Portafolio’s Model International.

Tenía una empresa en la que vendía cosméticos de marcas reconocidas. “Llevaba por nombre Jade Limón, la cual me consta que comenzó desde bien, bien abajo porque todavía ella no tenía la tienda en físico, ella vendía en su casa o iba a casa de sus clientas. Hace cinco meses ella abrió su tienda”, agregó.

La hermana de la modelo Ana María Fois, fallecida en el accidente aéreo en Charallave, salió en su defensa:



«No era ninguna bendecida ni afortunada, no estaba enchufada, no tenía nada que ver con el gobierno».



— Luisdejesus_ (@Luisdejesus_) 24 de diciembre de 2019

Los usuarios de las redes sociales cuestionaron los viajes de Ana por varios países del mundo, como se puede observar en su perfil en Instagram, y que además apareciera sola en las fotografías.

“Ella tuvo una relación de casi cinco años con su última pareja. Viajaron y conocieron muchos sitios, lamentablemente borró las fotos con él y dejó solo en donde aparecía sola. Ella decía que tenía que eliminarlas para cerrar ese ciclo. Por eso la gente la tilda de enchufada como dicen. Pero mi hermana era una niña que trabajaba por lo suyo sin esperar nada de nadie. Porque así nos educaron en casa”, manifestó Angie.

La historia de Marielbys

Marielbys Alejandra Contreras Cárdenas tenía una relación de amistad con Ana Fois desde hacía 11 años. La joven, también modelo, tenía 5 años residenciada en España y solía regresar a Venezuela solo para visitar a sus familiares, quienes viven en la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, aseguró Angie.

Fotografía publicada por Ana Fois en su cuenta en Instagram (@anafois1) el 21 de mayo de 2019. En ella aparece junto con su amiga Marielbys Contreras, quien también falleció en el accidente aéreo del 19 de diciembre de ese mismo año en Charallave, estado Miranda.

“Ella llegó el domingo 15 de diciembre de España, donde actualmente estaba estudiando. Ella fue a Venezuela a celebrar el cumpleaños de mi hermana y celebrar las navidades con su familia. Quienes la buscaron al aeropuerto fueron mi hermana y mi mamá, su familia no la había visto”, manifestó.

Entre los fallecidos, además de las personas mencionadas con anterioridad, también se encuentran Héctor Alemán, piloto; Rafael Aristigueta, copiloto; y el tripulante Rafael José Araujo Cardozo.

La lista, sin embargo, no ha sido confirmada por las autoridades venezolanas. Solo Tarek William Saab, fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, confirmó que se trató de nueve víctimas, pero no ofreció más detalles hasta tanto no terminaran las investigaciones sobre el siniestro.