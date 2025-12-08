Venezuela acusa a la CPI de guardar silencio sobre “masacres” en el Caribe y el Pacífico

El titular de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó este lunes a la Corte Penal Internacional (CPI) de guardar silencio sobre las “masacres” en el Caribe y en el Pacífico oriental, en referencia a los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones que supuestamente llevaban drogas, en los que han muerto más de 80 personas.

El ministro dijo que la CPI “no ha abierto la boca” para pronunciarse sobre “los asesinatos contra personas que las acusan de delitos que nadie se los ha demostrado”, a la vez que dijo que a la corte “la utiliza el imperialismo”, como suele referirse a Estados Unidos, para “perseguir pueblos”.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

“ Yo no voy a defender a nadie aquí, a ningún narcotraficante, pero no es lo que establece la norma para combatir el narcotráfico ”, señaló Cabello sobre los operativos de EE.UU., que mantiene un despliegue militar en aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela, visto por el Gobierno de Nicolás Maduro como una “amenaza” para propiciar un cambio de régimen.

En una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), transmitida por el canal estatal VTV, el también secretario general de la formación oficialista sostuvo que la CPI “es una cosa que la utiliza el imperialismo para perseguir pueblos, para perseguir gobiernos y para perseguir países”.

“La Corte Penal Internacional es grosera, el silencio que guarda en el caso de masacres en distintas partes del mundo es grosero”, agregó.

Como parte de su operativo denominado ‘Lanza del Sur’, Estados Unidos ha hundido más de una veintena de lanchas adjudicadas a organizaciones criminales, aunque no ha presentado pruebas.

El pasado 2 de diciembre, Venezuela, a través de su embajador Héctor Constant Rosales, advirtió ante los países miembros de la CPI que la estabilidad regional en el Caribe está “amenazada” por “un despliegue militar estadounidense sin precedentes”, una situación que, dijo, “pone en riesgo a una región amante de la paz”.

En su discurso ante la Asamblea de Estados Partes de la CPI en La Haya, el diplomático exigió que el tribunal “mire de frente la dimensión del horror, la impunidad y la complicidad que están destruyendo la credibilidad del sistema internacional de justicia”.

Hace una semana, la Fiscalía de la CPI, que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, anunció que cerrará su oficina en Caracas por la falta de “progreso real” con el país sudamericano en materia de “complementariedad”.

En respuesta, el Gobierno de Maduro acusó a la Fiscalía de la CPI de desatender sus deberes para justificar un “colonialismo jurídico” en contra de Venezuela, mientras que el Parlamento, controlado por el chavismo, prepara una ley derogatoria del Estatuto de Roma para que la nación se retire de la corte.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado 29 de noviembre que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada con el líder chavista Nicolás Maduro. (AFP)