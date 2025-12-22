Venezuela advierte a Trinidad y Tobago que responderá si presta su territorio para ataque

Escucha la noticia
Venezuela advierte a Trinidad y Tobago que responderá si presta su territorio para ataqueResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Venezuela advirtió este lunes a Trinidad y Tobago que responderá si presta su territorio para un ataque en su contra, en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe y ha confiscado dos buques con petróleo venezolano.
“Venezuela no pelea con nadie, pero no nos dejan alternativa a nosotros, si Trinidad presta su territorio para atacar a Venezuela, nosotros tenemos que responder y no nos queda de otra para evitar que nos ataquen”, dijo el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Cómo y por qué Chevron sigue sacando petróleo de Venezuela con el aval del mismo Donald Trump
En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el número dos del chavismo señaló que ya están “utilizando territorio de Trinidad” contra su país, algo con lo que, aseguró, el pueblo trinitense “no está de acuerdo”, ya que, agregó, ambas naciones han “vivido siempre en paz”.
El pasado viernes, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, aseguró que la “mejor defensa” para el país es su actual cooperación militar con Estados Unidos.
“No voy a declarar la guerra a Venezuela, pero tengo el deber de proteger al pueblo de Trinidad y Tobago y, en este momento, este es el mejor mecanismo de defensa que podemos tener”, comentó.
EE.UU. ha instalado un sistema de radar en la isla de Tobago, donde en la actualidad siguen desplegados marines. Además, aviones militares estadounidenses tienen permiso para acceder a los aeropuertos del país, vecino a Venezuela.
Este lunes, la secretaria general de la Comunidad del Caribe (Caricom), Carla Barnett, instó a la unidad entre los 15 miembros de la organización ante los “vientos geopolíticos adversos sin precedentes” que azotan la región.
MÁS INFORMACIÓN: Estados Unidos incauta el Centuries y persigue al Bella 1: cómo Trump endurece el bloqueo petrolero contra Venezuela
El mensaje de fin de año de Barnett llegó un día después de que estallaran las divisiones en el seno de Caricom con intercambios de acusaciones entre Trinidad y Tobago y Antigua y Barbuda por sus posturas con respecto a EE.UU. y Venezuela.
Trinidad y Tobago y Guyana apoyan a EE.UU. en su ofensiva contra Venezuela, mientras que muchos otros miembros de Caricom se han mostrado cautelosamente críticos alertando que un conflicto tendría consecuencias para todo el Caribe.
El origen de la escalada de las tensiones internas fue un comunicado de Persad-Bissessar, quien aseguró que Caricom “ha perdido el rumbo” y ya “no es un socio confiable”.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Maduro dice que “llueva, truene o relampaguee” los contratos con Chevron se cumplen
- Donald Trump dice que “odia” que salgan imágenes de Bill Clinton con Jeffrey Epstein
- La desgarradora foto de la madre a la que entregaron el cuerpo de su bebé en una caja de cartón (y qué dice de la crisis de salud de Ecuador)
- Ecuador condena a más de 34 años de cárcel a 11 militares por la desaparición forzada de menores de edad
- Trump dice que Estados Unidos necesita Groenlandia por razones de “seguridad nacional”
Contenido sugerido
Contenido GEC