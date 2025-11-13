El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (der.), escucha al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante una reunión en Caracas el 22 de agosto de 2025. (Foto de Juan Barreto / AFP).
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (der.), escucha al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante una reunión en Caracas el 22 de agosto de 2025. (Foto de Juan Barreto / AFP).
/ JUAN BARRETO
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Venezuela advierte sobre “consecuencias incalculables” de una eventual guerra en el Caribe
Resumen de la noticia por IA
Venezuela advierte sobre “consecuencias incalculables” de una eventual guerra en el Caribe

Venezuela advierte sobre “consecuencias incalculables” de una eventual guerra en el Caribe

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente del , el chavista , advirtió este jueves sobre las “consecuencias incalculables” que podría tener una eventual guerra en el Caribe, debido a la amenaza que considera existe contra su país por el despliegue militar ordenado por en el mar bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

No vale la pena el sufrimiento que significaría una situación de guerra en el Caribe, de consecuencias incalculables para todos. No solamente para Venezuela, sino para todos los países del Caribe, para todos los países del continente americano y también para Estados Unidos”, subrayó Rodríguez.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: El USS Gerald R. Ford ya está en la región: ¿Qué significa desplegar el portaaviones más avanzado del mundo cerca de Venezuela?

En un encuentro con juristas en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), afirmó que Estados Unidos persigue una forma “máxima de agresión para promover en Venezuela un cambio de régimen” y sustituir un Gobierno que, a su juicio, está “legítimamente constituido”.

No esperemos unas décadas a que se desclasifiquen los documentos de la Administración Trump y en esa desclasificación se diga que no era verdad lo de la lucha contra el narcotráfico”, señaló el presidente del Parlamento.

Por su parte, el canciller venezolano, Yván Gil, aseguró que Venezuela no tiene una controversia con Estados Unidos y, sin embargo, “intenta ser agredido de manera unilateral por un país que usa su capacidad de generar muerte y destrucción para amenazar a otro”.

Aquí lo que hay es un intento de invasión, un intento de agresión, un intento de sometimiento a una población libre y soberana en violación de todos los principios internacionales del derecho que conocemos”, consideró Gil.

MÁS INFORMACIÓN: María Corina Machado percibe “horas decisivas” para Venezuela y garantiza una transición “pacífica”

Este encuentro, que inició este jueves y terminará mañana, viernes, reúne a más de 100 especialistas en derecho internacional de 30 países, según informó VTV.

Rodríguez pidió a los juristas “un poco de su voz” para que acompañen la denuncia de Venezuela contra Estados Unidos y, de esta manera, se ayude a mantener la paz.

Desde agosto, el país norteamericano mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que el líder chavista Nicolás Maduro considera como un intento de sacarlo del poder para así imponer una autoridad “títere” con la que Washington pueda “apoderarse” de los recursos naturales de Venezuela.

VIDEO RECOMENDADO

El portaviones más grande del mundo se incorporó el martes 11 de noviembre al operativo de la marina de Estados Unidos contra el tráfico de drogas procedente de Latinoamérica, un despliegue que Venezuela ve como una forma de presión para provocar la salida del líder chavista Nicolás Maduro. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC