El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, habla durante una conferencia de prensa en el Ministerio Público en Caracas, el 26 de noviembre de 2025. (Federico PARRA / AFP)
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, habla durante una conferencia de prensa en el Ministerio Público en Caracas, el 26 de noviembre de 2025. (Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Venezuela advierte sobre “extinción” del derecho internacional por ataques de EE.UU. en el Caribe
Resumen de la noticia por IA
Venezuela advierte sobre “extinción” del derecho internacional por ataques de EE.UU. en el Caribe

Venezuela advierte sobre “extinción” del derecho internacional por ataques de EE.UU. en el Caribe

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El fiscal general de , , advirtió este miércoles sobre la “extinción” del derecho internacional por los ataques que ha llevado a cabo en aguas internacionales del contra lanchas de presuntos narcotraficantes.

Al menos 83 personas han fallecido en los ataques desde septiembre. Estados Unidos movilizó al Caribe al portaviones más grande del mundo y desplegó buques de guerra y aviones caza con el argumento de combatir el narcotráfico, pero Venezuela denuncia que es un pretexto para derrocar al líder chavista Nicolás Maduro.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: “Lo único que le puede ofrecer Trump a Maduro es una salida segura del poder en Venezuela”

Estamos a las puertas de la extinción absoluta del derecho internacional producto de estas acciones al margen de la ley”, dijo a periodistas el fiscal. “Ya con la primera acción” el Consejo de Seguridad de la ONU debió evitar “que esto siga ocurriendo”.

Más bien ha escalado a un punto donde se habla de 20 ataques y si oficialmente hablan de 80 fallecidos de seguro es más”, añadió.

El fiscal además negó que Maduro sea líder del supuesto Cártel de los Soles como asegura Estados Unidos y sostuvo que se trata de “una creación de la CIA (...) y de la DEA”.

Expertos han señalado que el Cártel de los Soles alude a redes de corrupción permisivas con actividades ilícitas más que a un grupo narcotraficante como tal.

MÁS INFORMACIÓN: El fiscal general de Venezuela dice que Cártel de los Soles es “una creación de la CIA”

Estados Unidos calificó el lunes a este grupo como organización terrorista.

El presidente estadounidense, Donald Trump, alterna entre amenazas y conciliación sobre la posibilidad de ataques en territorio venezolano.

Trump ha dicho que autorizó acciones encubiertas de la CIA en Venezuela, al tiempo que asegura estar dispuesto a conversar con Maduro.

VIDEO RECOMENDADO

Venezuela calificó el lunes 24 de noviembre de "ridícula patraña" la designación por parte de Estados Unidos del supuesto Cártel de los Soles como una organización terrorista a la que Washington vincula con el líder chavista venezolano Nicolás Maduro. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC