Venezuela advierte sobre “extinción” del derecho internacional por ataques de EE.UU. en el Caribe

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, advirtió este miércoles sobre la “extinción” del derecho internacional por los ataques que Estados Unidos ha llevado a cabo en aguas internacionales del Caribe contra lanchas de presuntos narcotraficantes.

Al menos 83 personas han fallecido en los ataques desde septiembre. Estados Unidos movilizó al Caribe al portaviones más grande del mundo y desplegó buques de guerra y aviones caza con el argumento de combatir el narcotráfico, pero Venezuela denuncia que es un pretexto para derrocar al líder chavista Nicolás Maduro.

“Estamos a las puertas de la extinción absoluta del derecho internacional producto de estas acciones al margen de la ley”, dijo a periodistas el fiscal. “Ya con la primera acción” el Consejo de Seguridad de la ONU debió evitar “que esto siga ocurriendo”.

“Más bien ha escalado a un punto donde se habla de 20 ataques y si oficialmente hablan de 80 fallecidos de seguro es más”, añadió.

El fiscal además negó que Maduro sea líder del supuesto Cártel de los Soles como asegura Estados Unidos y sostuvo que se trata de “una creación de la CIA (...) y de la DEA”.

Expertos han señalado que el Cártel de los Soles alude a redes de corrupción permisivas con actividades ilícitas más que a un grupo narcotraficante como tal.

Estados Unidos calificó el lunes a este grupo como organización terrorista.

El presidente estadounidense, Donald Trump, alterna entre amenazas y conciliación sobre la posibilidad de ataques en territorio venezolano.

Trump ha dicho que autorizó acciones encubiertas de la CIA en Venezuela, al tiempo que asegura estar dispuesto a conversar con Maduro.

Venezuela calificó el lunes 24 de noviembre de "ridícula patraña" la designación por parte de Estados Unidos del supuesto Cártel de los Soles como una organización terrorista a la que Washington vincula con el líder chavista venezolano Nicolás Maduro. (AFP)