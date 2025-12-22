Combo de fotografías de archivo que muestran al presidente de Venezuela, Nicolas Maduro y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez/ Doug Mills/ ARCHIVO
Venezuela afirma que “piratería estatal” de EE.UU. es una amenaza contra seguridad global
El presidente de Venezuela, , advirtió a países de América Latina y el Caribe, así como a los que integran la Asamblea General de la ONU, sobre el impacto en la “economía mundial” que generará el que entren o salgan de Venezuela.

Según una carta leída este lunes por el canciller venezolano, Yván Gil, el presidente Maduro advirtió que las acciones de Estados Unidos -que ha confiscado dos buques que transportaban petróleo venezolano en el mar Caribe- afectarán el suministro de crudo e “incrementarán la inestabilidad de los mercados internacionales”.

En este contexto, alertó sobre “una escalada de agresiones” de “extrema gravedad” con efectos, agregó Maduro, no solo en Venezuela, sino que también “amenazan con desestabilizar” a “toda la región”.

PUEDES VER: ¿Trump declaró la guerra a Venezuela? Lo que implica el bloqueo petrolero de EE.UU. que pone a Maduro al límite

“El bloqueo y la piratería contra el comercio energético venezolano afectarán el suministro de petróleo y energía, incrementarán la inestabilidad de los mercados internacionales, golpearán las economías de América Latina y el Caribe y el mundo, especialmente en los países más vulnerables”, subrayó el mandatario, según leyó su canciller en una transmisión del canal estatal VTV.

“La energía no puede convertirse en arma de guerra ni en instrumento de coerción política”, agregó Maduro, quien instó a los países destinatarios de la carta a condenar las “acciones de agresión” y a exigir el

También pidió activar los mecanismos del sistema multilateral de Naciones Unidas para sancionar y prevenir estos hechos.

Donald Trump ordenó el “bloqueo total” de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, poniendo al régimen de Nicolás Maduro en una situación delicada. (Imagen generada por IA, Chatgpt).
Maduro recordó que el pasado 14 de agosto Estados Unidos ordenó el “mayor despliegue naval y aéreo en el mar Caribe de las últimas décadas” bajo la “supuesta justificación de una operación antidrogas”, lo que a su juicio constituye “una amenaza del uso de la fuerza”.

“Venezuela no ha cometido acto alguno que justifique esta intimidación militar”, defendió el gobernante, quien reafirmó la “vocación de paz” de Venezuela, pero subrayó que el país está preparado para defender su soberanía, su integridad territorial y sus recursos “conforme al derecho internacional”.

Este domingo, Estados Unidos realizaba una operación para interceptar a un tercer petrolero en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, según medios estadounidenses, un día después de la incautación de un tanquero con bandera panameña que, de acuerdo con Washington, traficaba “crudo sancionado” dentro de la “flota fantasma” venezolana.

LEE TAMBIÉN: La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU. dice que Maduro “tiene que irse”

Este es el segundo tanquero que Washington buscaría interceptar este fin de semana bajo las órdenes de Donald Trump y el tercero tras el recrudecimiento de los esfuerzos de Estados Unidos por cortar el flujo de crudo desde Venezuela, dentro de la creciente presión que ejerce la Casa Blanca sobre el Gobierno de Maduro.

El pasado 10 de diciembre, Estados Unidos incautó el buque sancionado Skipper y confiscó el petróleo venezolano que transportaba.

Según la misiva leída este lunes, estos dos buques contenían alrededor de cuatro millones de barriles de petróleo venezolano, acción con la que Estados Unidos -consideró Maduro- comete “piratería estatal” y que es “una amenaza directa al orden jurídico internacional y la seguridad global”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes 16 de diciembre un bloqueo naval de los "buques petroleros sancionados" que salgan o se dirijan a Venezuela, en una nueva escalada de su campaña de presión sobre Caracas. (AFP)

