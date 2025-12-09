Una persona participando en los ejercicios militares este sábado, en el Fuerte Paramacay, en Valencia (Venezuela). Foto: EFE/ Leman Pasquale
Una persona participando en los ejercicios militares este sábado, en el Fuerte Paramacay, en Valencia (Venezuela). Foto: EFE/ Leman Pasquale
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Venezuela afirma que su determinación de luchar por la libertad está reforzada “con armas”
Resumen de la noticia por IA
Venezuela afirma que su determinación de luchar por la libertad está reforzada “con armas”

Venezuela afirma que su determinación de luchar por la libertad está reforzada “con armas”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El ministro de Defensa de Venezuela, , aseguró este martes que la determinación de luchar por la libertad del país suramericano, en medio del , está reforzada “con armas”.

“Tenemos la determinación de pelear, de luchar, de batallar por nuestra libertad, es una determinación, no nueva, de siempre, pero está reforzada hoy y está reforzada con armas, y con conciencia moral, republicana y libertaria”, dijo el funcionario en un acto por los 201 años de la Batalla de Ayacucho.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Quiénes fueron y cómo murieron los presos políticos que nunca salieron de las cárceles de Maduro en Venezuela

Padrino López sostuvo que era necesario ese acto para recordar que la idea de patria e independencia está “vigente como nunca”.

“Nunca antes habíamos estado tan unidos y tan cohesionados en esa idea”, añadió.

El titular de Defensa aseguró que la (FANB) ha respondido “dignamente” ante las “amenazas” de Estados Unidos que mantiene un despliegue militar en el Caribe, con el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera .

Además, indicó que la FANB tiene un plan rector que es pertinente con esta “nueva agresión militar y multiforme del imperialismo norteamericano”.

El mandatario de Venezuela Nicolás Maduro (centro) conversa con su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López (derecha), y el general Domingo Hernández, el 22 de enero de 2025. (Foto de Francisco Batista / Presidencia de Venezuela / AFP).
El mandatario de Venezuela Nicolás Maduro (centro) conversa con su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López (derecha), y el general Domingo Hernández, el 22 de enero de 2025. (Foto de Francisco Batista / Presidencia de Venezuela / AFP).
/ FRANCISCO BATISTA

Este martes, el jefe negociador del Gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, dijo que y luchará ante una eventual agresión por tierra, cielo o mar en el contexto de tensiones con Estados Unidos.

“Somos gente de paz, pero tengan la certeza de que llegado el caso de que una agresión ose entrar a , o a nuestro cielo sagrado, o nuestros mares y ríos sagrados, tengan la absoluta certeza de que vamos a luchar”, expresó Rodríguez al intervenir en la Asamblea de los Pueblos, inaugurada este martes en Caracas y transmitida por el canal estatal VTV.

El presidente de Estados Unidos, , afirmó en una entrevista publicada este martes que y no descartó una posible invasión terrestre al país caribeño.

“Sus días están contados”, declaró Trump en una conversación con Politico, tras ser consultado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para sacar a Maduro del poder.

LEE TAMBIÉN: Cabello dice que Venezuela está más organizada que desde el inicio del despliegue de EE.UU.

El gobernante evitó responder cuando la periodista Dasha Burns le preguntó si podía descartarse una intervención terrestre con .

“No quiero confirmarlo ni descartarlo. No quiero hablar de eso. ¿Por qué hablaría de eso con Politico, una publicación tan hostil conmigo?“, señaló.

Trump ha reiterado además en varias ocasiones que “pronto” comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro del territorio venezolano.

A pesar de la tensión, que, según fuentes consultadas por The Washington Post, fue cordial.

Según Miami Herald, Trump ofreció a Maduro y su familia una salida segura de Venezuela a cambio de su renuncia inmediata. La propuesta fracasó por desacuerdos sobre el control militar y la amnistía. #Trump #Maduro #Venezuela #NegociaciónPolítica

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC