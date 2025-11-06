El presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne con líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, en el Kremlin en Moscú el 7 de mayo de 2025. (Foto de Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP)
/ ALEXANDER ZEMLIANICHENKO
Agencia EFE

Venezuela agradece a Rusia la “comunicación constante” ante despliegue militar de EE.UU.
Venezuela agradece a Rusia la "comunicación constante" ante despliegue militar de EE.UU.

El Gobierno de agradeció este jueves a la “solidaridad y la comunicación constante” ante el despliegue militar que mantiene en el mar , cerca de las aguas del país sudamericano, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, y que Caracas considera como una amenaza.

Agradecemos especialmente la solidaridad y la comunicación constante de nuestros pares rusos en medio de la actual situación y reiteramos nuestra exhortación al respeto del derecho internacional, al derecho a la autodeterminación y a la soberanía nacional”, señaló el canciller venezolano, Yván Gil, en un mensaje publicado en Telegram.

MIRA AQUÍ: Gobierno Trump admite al Congreso que no puede justificar legalmente un ataque a Venezuela

El funcionario también valoró los “constantes esfuerzos” de Rusia por denunciar las “amenazas belicistas en el mar Caribe que apuntan directamente a Venezuela, mientras civiles siguen siendo víctimas de bombardeos contra pequeñas embarcaciones”.

El miércoles, el viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, aseguró que su país y Venezuela mantienen estos días todos los canales de contactos abiertos a raíz de las escalada de tensiones entre Caracas y Washington.

Riabkov, citado por la agencia Interfax, enfatizó que “el despliegue injustificado” de fuerzas estadounidenses en el Caribe está generando “grandes tensiones” y la responsabilidad de ello recae únicamente en Washington.

El Kremlin eludió la víspera comentar si Rusia ofrecerá ayuda militar a Venezuela en caso de un ataque de Estados Unidos tras informaciones de una presunta solicitud de Caracas de suministro de misiles, radares y aviones.

La Administración de Donald Trump reconoció ante el Congreso que no puede justificar legalmente, de momento, un futuro ataque de EE.UU. a Venezuela y afirmó que por ahora no planea incursiones en ese país dentro de su campaña militar contra el narcotráfico, informaron medios este jueves.

MÁS INFORMACIÓN: Qué tipo de ayuda militar ha pedido Venezuela a Rusia, China e Irán para enfrentar un posible ataque de Estados Unidos

Los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, dieron el miércoles detalles a los legisladores sobre los planes de la campaña antidrogas de Trump, que ha ordenado casi una veintena de ataques a lanchas en el Caribe y el Pacífico supuestamente vinculadas al narcotráfico, en los que han muerto más de 60 personas.

En la reunión, donde también participaron miembros del Departamento de Justicia, especificaron que la “orden de ejecución” que inició en septiembre la operación antidrogas en aguas internacionales - cercanas a las costas de Venezuela en el Caribe y Colombia en el Pacífico- no se extiende a objetivos terrestres.

Altos funcionarios no descartaron la posibilidad de acciones militares contra instalaciones y líderes de carteles dentro de Venezuela en un futuro, según declararon testigos a la cadena CNN.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó el martes 4 de octubre una eventual incursión por tierra de Estados Unidos en Venezuela y reiteró su disposición a mediar entre ambos países. (AFP)
Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

