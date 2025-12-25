El presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne con líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, en el Kremlin en Moscú el 7 de mayo de 2025. (Foto de Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP)
/ ALEXANDER ZEMLIANICHENKO
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

Venezuela agradece a Rusia por su apoyo ante las “acciones belicistas” de Estados Unidos
El canciller venezolano, Yván Gil, agradeció este jueves a por apoyar la defensa de la soberanía de frente a las que consideró como “amenazas” y “acciones belicistas” de en el mar Caribe, donde ordenó desde agosto un despliegue aeronaval bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

A través de Telegram, Gil extendió el agradecimiento en nombre de Nicolás Maduro y valoró el “apoyo inquebrantable” de Rusia en la preservación de la zona de paz en el Caribe y en la promoción de la “estabilidad económica, política y social en toda la región”.

Francisco Sanz
Más temprano, Rusia condenó lo que consideró como los intentos de Estados Unidos de desestabilizar a Venezuela y confió en que la situación se pueda resolver por las vías legales.

Condenamos enérgicamente estos actos (las acciones de EE.UU. en torno a Venezuela) y exigimos estabilidad y respeto a la legalidad en el ámbito marítimo”, señaló la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en una rueda de prensa.

Añadió que Moscú “aboga por la distensión de la situación actual y por el mantenimiento de la confianza y la previsibilidad”.

Zajárova calificó los últimos acontecimientos en el Caribe de “caos legal”, al haberse “reactivado prácticas” que se creían olvidadas “hace mucho”, tales como -dijo- la “apropiación ilegal de activos ajenos, la piratería, los asaltos y el bandidaje”, informó la agencia TASS.

De este modo, instó al presidente Trump a que, gracias a su “pragmatismo y racionalidad”, se solucione el asunto “en el marco de las normas jurídicas internacionales”.

Desde agosto pasado, Estados Unidos mantiene una presencia militar en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas, que el Gobierno de Maduro considera una “amenaza” de invasión y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Además, en las últimas semanas, Estados Unidos confiscó dos buques que transportaban petróleo venezolano tras anunciar el bloqueo total de embarcaciones sancionadas que hagan este tipo de viajes desde y hacia Venezuela.

