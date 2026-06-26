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Resumen

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Detalle de un edificio derruido en Catia la Mar, Venezuela, mientras continúa la búsqueda entre los escombros de los edificios, este viernes. Foto: EFE/ Ronald Peña R
Detalle de un edificio derruido en Catia la Mar, Venezuela, mientras continúa la búsqueda entre los escombros de los edificios, este viernes. Foto: EFE/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

La delegación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas agradeció las muestras de solidaridad y la asistencia que se ha brindado al país desde la ONU y distintos gobiernos tras los terremotos de esta semana, que han causado 589 muertos y 4.300 heridos según las cifras provisionales.

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