El líder chavista Nicolás Maduro estrecha la mano del presidente chino Xi Jinping durante una reunión en Moscú, el 9 de mayo de 2025. (MARCELO GARCIA / Presidencia de Venezuela / AFP)
Agencia EFE
Venezuela agradece “inquebrantable apoyo” de China a la paz en el Caribe
agradeció este miércoles el “inquebrantable apoyo” de al derecho de América Latina y el Caribea ser respetada como una zona de paz”, después de que el Gobierno de Beijing expresó su “oposición” a lo que considera como una “injerencia de fuerzas externas en los asuntos internos” de Caracas, en momentos en que Estados Unidos mantiene un despliegue militar en aguas próximas al país sudamericano.

En una publicación en Telegram, el canciller de Venezuela, Yván Gil, dijo que en nombre del líder chavista Nicolás Maduro expresa su “más sincero agradecimiento” a China.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Qué implica la autorización de Trump a los planes de la CIA para una operación encubierta en Venezuela

Además, el jefe de la diplomacia venezolana valoró lo que describió como un “firme llamado” al “cese de las hostilidades y violaciones al derecho internacional” por parte del Gobierno de Estados Unidos.

La portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, señaló hoy en una rueda de prensa que su país apoya “firmemente” la declaración de 2014 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que declara a América Latina y el Caribe ‘zona de paz’, y aseguró que su Gobierno “se opone a cualquier acción que viole la Carta y los principios de las Naciones Unidas e infrinja la soberanía y la seguridad de otros países”.

La movilización aérea y naval que desde agosto pasado mantiene EE.UU. en el Caribe ha escalado la tensión entre ambos países, pues mientras Washington defiende el despliegue como parte de una operación contra el narcotráfico, Caracas denuncia una “amenaza” y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Este lunes, Maduro aseguró que atacar “militarmente” a Venezuela sería “el fin político” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero se mostró dispuesto a hablar con él “face to face” (cara a cara).

Trump declaró el domingo que “podría haber discusiones” con Maduro, “porque Venezuela quiere hablar”, mientras que el viernes indicó haber tomado ya una determinación sobre qué medidas implementar con respecto al país caribeño, sin dar más detalles.

Este domingo, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció que a partir del 24 de noviembre designará como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés) al Cártel de los Soles, un grupo al que Washington vincula con Maduro, cuyo Gobierno considera esa afirmación como “un invento”.

El presidente estadounidense Donald Trump aludió el domingo 16 de noviembre a la posibilidad de entablar conversaciones con el líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de su despliegue militar en el Caribe y el Pacífico que incluye al portaviones USS Gerald Ford. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

