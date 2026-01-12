Fotografía que muestra nombres de presos políticos en Venezuela durante una vigilia afuera de El Helicoide este domingo, en Caracas (Venezuela). (Foto: EFE/ STR)
Fotografía que muestra nombres de presos políticos en Venezuela durante una vigilia afuera de El Helicoide este domingo, en Caracas (Venezuela). (Foto: EFE/ STR)
Al menos 24 presos políticos han sido liberados esta madrugada en Venezuela, según ONG Foro Penal
Al menos 24 presos políticos han sido liberados esta madrugada en Venezuela, según ONG Foro Penal

Al menos 24 presos políticos han sido liberados esta madrugada en Venezuela, según ONG Foro Penal

La ONG Foro Penal informó este lunes de la liberación de al menos 24 presos políticos esta madrugada de las cárceles venezolanas La Crisálida y El Rodeo 1, entre ellos dos de nacionalidad italiana y un hispano-venezolano.

“Estamos verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada”, afirmó la ONG en su cuenta de X, en la que publicó un listado con las identidades de los 24 excarcelados de los que tiene constancia.

De la cárcel La Crisálida fueron liberadas un total de 9 mujeres, según la lista de la ONG: Yuli Marcano Rojas, Beverly Polo, Deisy Hugles González, Raymar Nohely Pérez Alvarado, Rosa Carolina Chirinos Zambrano, Sonia Josefina González Jiménez, Yerussa Cardoso Vega, Jhexica Isabel Aponte Figueroa y Yoli Becerra.

Foro Penal publicó además en su cuenta de X una fotografía de varias de las mujeres excarceladas de La Crisálida, ubicada en Caracas.

De la prisión El Rodeo 1, también en Caracas, salieron 15 hombres, entre ellos dos italianos, el cooperante Alberto Trentini y el empresario Mario Burlò, y uno con doble nacionalidad española y venezolana, Alejandro González de Canales Plaza.

Trentini y Burlò se encuentran bien y esperan en la embajada de Italia en Caracas para poder regresar a su país en las próximas horas, anunció el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.

Fotografía que muestra nombres de presos políticos en Venezuela durante una vigilia en El Helicoide este domingo, en Caracas. (Foto: EFE/ STR)
Fotografía que muestra nombres de presos políticos en Venezuela durante una vigilia en El Helicoide este domingo, en Caracas. (Foto: EFE/ STR)

En el caso de González de Canales Plaza, es la expareja de la abogada y activista hispano-venezolana Rocío San Miguel, uno de los cinco presos españoles liberados la semana pasada en Venezuela.

Las 24 excarcelaciones de esta madrugada se suman a las 17 que ya tenía contabilizadas Foro Penal, mientras que la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), computaba 22 liberaciones hasta la tarde del sábado.

Organizaciones no gubernamentales y la oposición mayoritaria denuncian que el proceso de excarcelaciones anunciado el jueves pasado avanza a cuentagotas.

Los familiares de los presos políticos en Venezuela siguen a la espera de nuevas liberaciones, una semana después de que jurara el cargo la nueva presidenta encargada, , mientras continúa la expectación respecto a los próximos pasos en la relación entre Caracas y Washington.

La madrugada del domingo, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció la muerte bajo custodia del Estado de Edison José Torres Fernández, un policía del estado Portuguesa (oeste) de 52 años y detenido el 9 de diciembre por “compartir mensajes críticos” contra el chavismo.

