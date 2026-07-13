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Resumen

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Vista del obelisco y la fuente de Altamira en la plaza Altamira, en el municipio de Chacao, Caracas, el 10 de julio de 2026. Foto: Raul ARBOLEDA / AFP
Vista del obelisco y la fuente de Altamira en la plaza Altamira, en el municipio de Chacao, Caracas, el 10 de julio de 2026. Foto: Raul ARBOLEDA / AFP
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia EFE

El doble terremoto de hace casi tres semanas dejó 68 fallecidos, tres edificios colapsados y decenas más inhabitables en el municipio Chacao, considerado la zona cero del desastre en la capital de Venezuela, informaron el lunes las autoridades locales.

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