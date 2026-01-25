El Helicoide -una instalación y prisión propiedad del gobierno venezolano y utilizada para presos comunes y políticos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)- en Caracas, el 8 de enero de 2026. (RONALDO SCHEMIDT / AFP)
/ RONALDO SCHEMIDT
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

Al menos 80 presos políticos excarcelados en Venezuela, dice oenegé Foro Penal
Al menos 80 presos políticos fueron excarcelados el domingo en , donde un proceso de liberación de detenidos avanza a cuentagotas bajo la presión de Washington tras la caída de , informó la oenegé .

El gobierno de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero, prometió un “número importante” de liberaciones.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Delcy Rodríguez propone convocar “verdadero diálogo político” que incluya a la oposición

La oposición y oenegés defensoras de derechos humanos denuncian, no obstante, lentitud en el proceso. Familiares aguardan a las afueras de los penales y pasan la noche a la intemperie con la esperanza de ver a sus seres queridos salir de los calabozos.

Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones”, escribió el director de Foro Penal, Alfredo Romero, en la red social X.

El abogado Gonzalo Himiob, también de Foro Penal, precisó que las excarcelaciones se produjeron durante la madrugada. “Este número aún no es definitivo y puede aumentar a medida que hagamos más verificaciones”, agregó en X.

El gobierno venezolano contabiliza 626 excarcelaciones desde diciembre, cifra que pedirá verificar al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, dijo Rodríguez el viernes.

El total oficial contrasta con reportes de oenegés. Foro Penal contabiliza cerca de la mitad desde en el mismo periodo.

Rodríguez, quien gobierna de forma temporal, dio un giro en la maltrecha relación entre Caracas y Washington.

El sábado, la mandataria interina llamó a “alcanzar acuerdos” con la oposición para lograr la “paz” en el país, que Estados Unidos dice controlar tras la incursión militar que depuso a Maduro.

MÁS INFORMACIÓN: Trump habla nuevamente con Machado pero defiende “liderazgo firme” de Delcy Rodríguez

Maduro y su esposa Cilia Flores se enfrentan a un juicio en Nueva York por narcotráfico.

Venezuela ha vivido años de un férreo control estatal.

Las protestas espontáneas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024 terminaron en represión y el arresto de más de 2.000 personas en 48 horas. Además, rige un estado de conmoción que castiga con prisión a quien apoye el ataque estadounidense.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes 20 de enero que le "encantaría" involucrar a la líder opositora María Corina Machado en la transición política en Venezuela. (AFP)
