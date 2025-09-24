Al menos dos personas resultaron heridas este miércoles al precipitarse a tierra una aeronave poco después de despegar del aeropuerto de Venezuela. Foto: Captura de video | X/@agusantonetti
Al menos dos personas resultaron heridas este miércoles al precipitarse a tierra una aeronave poco después de despegar del aeropuerto de Venezuela. Foto: Captura de video | X/@agusantonetti
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Al menos dos heridos tras estrellarse una aeronave en el principal aeropuerto de Venezuela
Resumen de la noticia por IA
Al menos dos heridos tras estrellarse una aeronave en el principal aeropuerto de Venezuela

Al menos dos heridos tras estrellarse una aeronave en el principal aeropuerto de Venezuela

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Al menos dos personas resultaron heridas este miércoles al precipitarse a tierra una aeronave poco después de despegar del , el principal de , informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), sin precisar cuántos pasajeros se encontraban a bordo del avión.

En una breve publicación en Instagram, la institución señaló que los dos sobrevivientes “inmediatamente recibieron la atención médica” y se encuentran “en condiciones estables”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Venezuela incrementa los lugares de alistamiento de milicianos ante “agresión” de EE.UU.

El accidente ocurrió a las 12:52 hora local (16:52 GMT) de este 24 de septiembre por causas aún desconocidas, por lo que el INAC anunció la activación de una “Junta de Investigación de Accidentes”, con el fin, dijo, de “dar con los hechos que generaron” la caída de la aeronave ‘Learjet 55′, con matrícula venezolana YV-3440.

El INAC agregó que se llevan a cabo labores de búsqueda y salvamento en el aeropuerto, ubicado en el estado costero de La Guaira (norte), cercano a Caracas.

Según el rastreador de vuelos FlightAware, la aeronave YV-3440 estuvo la mañana de este miércoles “cerca de (la localidad de) Charallave”, en el estado Miranda (norte, cercano también a Caracas), desde donde voló hasta el aeropuerto de Maiquetía.

FlightAware señala también que, en las últimas dos semanas, la aeronave voló en un par de ocasiones a Cuba y luego a Panamá desde el país insular.

El pasado julio, siete personas, entre ellas el copiloto, fallecieron y otras tres resultaron heridas en el accidente de una aeronave de la Aviación Militar Bolivariana de Venezuela ocurrido en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia), según informó entonces el titular de Defensa, .

Ese avión trasladaba a miembros de la comunidad indígena Yanomami a una población en el municipio del Alto Orinoco e iba a retornar con material y equipos del Consejo Nacional Electoral (CNE), como parte del operativo por los comicios municipales celebrados ese mes.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC