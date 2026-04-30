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Un avión de American Airlines aterriza en el Aeropuerto Internacional de Miami, el 16 de junio de 2021. (Foto de CHANDAN KHANNA / AFP).
Un avión de American Airlines aterriza en el Aeropuerto Internacional de Miami, el 16 de junio de 2021. (Foto de CHANDAN KHANNA / AFP).
/ CHANDAN KHANNA
Por Agencia AFP

La normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela sigue en marcha: el primer vuelo comercial directo desde el aeropuerto de Miami con destino a Caracas debe despegar el jueves, tras siete años de interrupción.

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