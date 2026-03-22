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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, asiste a una reunión en el Palacio de Miraflores, en Caracas, el 13 de marzo de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, asiste a una reunión en el Palacio de Miraflores, en Caracas, el 13 de marzo de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
/ Miguel Gutiérrez
Por Agencia EFE

La ley de amnistía aprobada en febrero por el Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, busca perdonar al “mismo Estado”, dijo a EFE el director de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos Gómez, quien expresó su preocupación por esta norma que, en teoría, abarca el periodo de 1999 a 2026, pero en la práctica solo incluye 13 hechos específicos.

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