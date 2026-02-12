Venezuela anticipa aprobación de histórica ley de amnistía para presos políticos

Escuchar
Familiares de presos políticos sostienen una pancarta con la leyenda "Liberen a todos los presos políticos" mientras se manifiestan frente al Parlamento de Venezuela el 10 de febrero de 2026. (Foto de Federico PARRA / AFP).
Por Agencia AFP

La Asamblea Nacional de Venezuela inicia el jueves el debate final para la aprobación de una ley de amnistía general que abarque los 27 años del chavismo y lleve a excarcelaciones masivas de presos políticos.

