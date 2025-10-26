Venezuela anuncia arresto de “mercenarios” vinculados con la CIA en medio de ejercicios militares de EE.UU. en Trinidad y Tobago

El gobierno del mandatario Nicolás Maduro denunció el domingo una “provocación militar” a propósito del inicio de ejercicios conjuntos entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago frente a las costas de Venezuela.

“Venezuela denuncia provocación militar de Trinidad y Tobago en coordinación con la CIA para provocar una guerra en el Caribe”, indicó un comunicado divulgado por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

El gobierno anunció además la captura de “un grupo mercenarios” vinculados por la agencia de inteligencia estadounidense (CIA).

Información en desarrollo