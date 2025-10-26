Un soldado está en un tanque del ejército de Venezuela durante un ejercicio militar en una carretera de Caracas el 20 de septiembre de 2025. (Foto de Pedro MATTEY / AFP).
Venezuela anuncia arresto de “mercenarios” vinculados con la CIA en medio de ejercicios militares de EE.UU. en Trinidad y Tobago
Venezuela anuncia arresto de “mercenarios” vinculados con la CIA en medio de ejercicios militares de EE.UU. en Trinidad y Tobago

Venezuela anuncia arresto de “mercenarios” vinculados con la CIA en medio de ejercicios militares de EE.UU. en Trinidad y Tobago

El gobierno del mandatario denunció el domingo una “provocación militar” a propósito del inicio de ejercicios conjuntos entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago frente a las costas de .

Venezuela denuncia provocación militar de Trinidad y Tobago en coordinación con la CIA para provocar una guerra en el Caribe”, indicó un comunicado divulgado por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

MIRA: Buque de guerra de Estados Unidos llega a Trinidad y Tobago, frente a Venezuela

El gobierno anunció además la captura de “un grupo mercenarios” vinculados por la agencia de inteligencia estadounidense (CIA).

Información en desarrollo

