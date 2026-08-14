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Al menos 40 presos políticos fueron excarcelados, informó la ONG Foro Penal. (Foto: EFE/ Ronald Peña R)
Al menos 40 presos políticos fueron excarcelados, informó la ONG Foro Penal. (Foto: EFE/ Ronald Peña R)
Por Agencia AFP

Venezuela el anunció el viernes la excarcelación de más de un centenar de presos políticos, entre ellos una acusada por un atentado con drones contra el depuesto Nicolás Maduro, tras la promesa hecha en la víspera por la jefa de la delegación opositora en los diálogos con el gobierno interino.

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