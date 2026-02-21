Escuchar
Fotografía de archivo del diputado chavista Jorge Arreaza. (Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez)
Fotografía de archivo del diputado chavista Jorge Arreaza. (Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez)
Por Agencia EFE

La Justicia de Venezuela acordó las primeras 379 excarcelaciones tras la aprobación de la Ley de Amnistía, anunció el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del seguimiento y cumplimiento de la legislación.

Venezuela

Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía

