Venezuela anuncia maniobras militares en isla en el Caribe ante “amenaza” de EE.UU.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, anunció este miércoles un ejercicio militar que incluye maniobras aéreas, marítimas y terrestres, y la movilización de más de 2.500 efectivos durante tres días en la isla de La Orchila, en el Caribe venezolano, ante la que considera “amenaza” de EE.UU., que mantiene un despliegue naval en aguas internacionales cerca a la región.

Además, 12 buques de la Armada Bolivariana “en sus diferentes clases y tipos”, 22 aeronaves y una veintena de embarcaciones participarán en la denominada maniobra de campaña ‘Caribe Soberano 200’, ordenada por el presidente Nicolás Maduro, aseguró Padrino, en un encuentro con mandos militares transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

El titular de Defensa pidió “duplicar esfuerzos” militares ante un eventual escenario armado en el mar Caribe.

“En esta coyuntura especial, nosotros tenemos que duplicar los esfuerzos, elevar nuestro apresto operacional, para un escenario de conflicto armado en la mar. Y lo estamos haciendo”, afirmó.

En ese sentido, explicó que el plan Caribe Soberano 200 es “un ejercicio bastante completo” que involucra a grupos de fuerzas especiales, de inteligencia y aeroespaciales, entre otros, así como la utilización de drones submarinos, aéreos y de vigilancia.

Igualmente, señaló que habrá un “importante despliegue de buques de la Armada”, maniobras de defensa aérea desde embarcaciones y un patrullaje tanto marítimo como terrestre con la participación de pescadores.

Miembros de las Fuerzas Armadas participan en un entrenamiento militar en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela, el 13 de septiembre de 2025. (Foto de JOHNNY PARRA / AFP) / JOHNNY PARRA

En ese sentido, destacó que el trabajo conjunto entre las autoridades civiles y castrenses venezolanas y el pueblo “se ha visto fortalecido en los últimos días en respuesta a la amenaza militar” de EE.UU.

Durante los próximos tres días, la FANB también va a “recolectar, analizar y compartir inteligencia militar” e “implementar acciones de guerra electrónica”, como “bloqueo y neutralización de comunicaciones”, explicó Padrino.

La Orchila, indicó el funcionario, es un territorio insular de 43 kilómetros cuadrados, aproximadamente, que se ubica a 97 millas de la región costera de La Guaira (norte), cercana a Caracas, y donde “ya ha habido preparativos” para el desarrollo de esta nueva operación.

El pasado domingo, Padrino anunció jornadas de adiestramiento “todos los sábados”, en las que se entrenarán milicias y militares ante las intenciones que, insiste Caracas, tiene EE.UU. de propiciar un “cambio de régimen” en Venezuela.

EE.UU. ha incrementado su presencia militar en el Caribe sur en respuesta al “narcotráfico proveniente de Venezuela”, según Washington, con el despliegue de, al menos, ocho buques de guerra en la región y de un submarino de ataque rápido nuclear, así como de más de 4.500 soldados.

Maduro ha advertido que Venezuela está en una fase de “lucha no armada”, pero, subraya, si “fuera agredida por el imperio estadounidense” pasaría “inmediatamente” a la “lucha armada” para enfrentar “al grupo yanqui (estadounidense) invasor”.