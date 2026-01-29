Venezuela anuncia que en las “próximas horas” se hará la primera exportación de gas

Escuchar
(2 min)
/ PEDRO MATTEY
Por Agencia EFE

El Gobierno de Venezuela anunció este jueves que en las “próximas horas” se hará la primera exportación de gas, tras haber informado hace dos semanas que suscribió un acuerdo de comercialización, sin profundizar en detalles.

