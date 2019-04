Venezuela: Estabilizar el sistema eléctrico podría tardar hasta seis meses

Caracas. Más de siete apagones se han registrado en marzo. Falta de infraestructura y de mantenimiento amenazan con prolongar indefinidamente las fallas de energía eléctrica en Venezuela. La mala gerencia disfrazada de sabotaje, de acuerdo con expertos en el área, no ameritaría el racionamiento nacional anunciado por Nicolás Maduro.

José Aguilar, experto venezolano en materia eléctrica, informó que los cortes de electricidad que han ocurrido desde el pasado 25 de marzo alrededor de las 7:00 pm se han debido a la negligencia en la operación del sistema, el cual está siendo manipulado fuera de sus niveles seguros.

“Las fallas registradas en las noches no son ataques articulados, simplemente es una negligencia y no tienen cómo suplir la demanda. Ellos deberían decir la verdad e informar a la población que no tienen los mecanismos necesarios para solventar la situación. En su lugar, el oficialismo siguen mintiéndole al país”, expresó a El Nacional.

Explicó que el sistema Scada, computador en el que se puede visualizar el sistema de interconectado venezolano, es el que permite a los trabajadores del sector eléctrico conocer sobre los límites operacionales que no deben ser excedidos en las diferentes áreas. Esto lo lleva a deducir que lo ocurrido el pasado domingo en horas de la mañana, cuando se registró el último apagón, el personal no operó los equipos con la prudencia requerida.

"La demanda desciende los fines de semana. Por ello, el personal de Corpoelec pudo haber identificado algunos ítems que requerían atención urgente, por lo que habrían aplicado maniobras para mejorar el sistema en una subestación, de modo que estuvieran operativas en los días de semana debido a que aumenta la demanda 15%. Sin embargo, lo que es criticable es que el Scada advierte constantemente a los operadores los límites que no se deben exceder; así que, a mi juicio, se debió avisar a los venezolanos que se iban a realizar algunas reparaciones", expresó.

El especialista afirmó que para saber con exactitud cuál fue la causa de la falla del servicio es necesario acceder a los registros de lo que ocurre en el Centro Nacional de Despacho de Corpoelec, con la finalidad de conocer cuáles son los equipos averiados luego del apagón del pasado 25 de marzo. “Yo sé lo que está malo, pero no sabemos actualmente qué más se ha visto afectado, eso es lo que tenemos que determinar”, agregó.

Enfatizó que un racionamiento servirá para que el sistema pueda volver a operar de manera segura, pero debe establecerse un plan paralelo que permita determinar cuáles son los equipos del sistema eléctrico nacional que fueron afectados por los constantes apagones con la finalidad de realizar las solicitudes de los repuestos necesarios.

Aguilar considera que para detener el deterioro del sistema eléctrico, que se ha profundizado debido a las constantes fallas, se debe designar una organización de alto desempeño, formada por profesionales con ética, que no tengan intereses políticos y que permitan resolver la grave situación del país.

“Tiene que existir una comisión que le diga la verdad a los venezolanos sobre lo que está sucediendo en el sistema eléctrico. Considero que deberían realizar un desvío de la energía para recuperar el alumbrado público, pues la oscuridad es aliada de la delincuencia. Yo creo que una comisión de alto desempeño puede contrarrestar este deterioro y los resultados podrían verse al quinto o al sexto mes”, afirmó.

Los sistemas de protección y control de la represa hidroeléctrica del Guri, principal fuente de poder que surte 70% de la energía al país, se encuentran en mal estado debido al abandono y la falta de mantenimiento por el oficialismo en los últimos años.

La situación imposibilita la restauración de la energía en un período corto y se necesita de personal calificado para atender ese tipo de fallas. Mientras tanto, Maduro ha anunciado un plan de racionamiento que sumerge aún más a los venezolanos en el tormento y la incertidumbre de lo que sucederá en el país.

Fuente: El Nacional de Venezuela/ GDA