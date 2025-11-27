El presidente ruso, Vladimir Putin, y el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, se estrechan la mano durante una ceremonia de firma de documentos tras sus conversaciones en el Kremlin el 7 de mayo de 2025. (Foto de Alexander NEMENOV / AFP).
El presidente ruso, Vladimir Putin, y el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, se estrechan la mano durante una ceremonia de firma de documentos tras sus conversaciones en el Kremlin el 7 de mayo de 2025. (Foto de Alexander NEMENOV / AFP).
/ ALEXANDER NEMENOV
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Venezuela apuesta por incrementar vuelos con Rusia tras revocar concesión a 6 aerolíneas
Resumen de la noticia por IA
Venezuela apuesta por incrementar vuelos con Rusia tras revocar concesión a 6 aerolíneas

Venezuela apuesta por incrementar vuelos con Rusia tras revocar concesión a 6 aerolíneas

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El Gobierno de apostó este jueves por incrementar los vuelos entre Caracas y , y viceversa, tras revocar la concesión a seis aerolíneas que habían cancelado sus operaciones en el país sudamericano, una decisión que tomaron ante el aviso de la Administración Federal de Aviación (FAA) de que instó a “extremar la precaución” al sobrevolar territorio venezolano.

Durante la XIX edición de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela, desarrollada de manera virtual, Delcy Rodríguez señaló que Caracas y Moscú se plantean incrementar los vuelos para profundizar el intercambio turístico, en momentos en los que -según la funcionaria- EE.UU. “presiona a otros países porque creen que pueden aislar a Venezuela”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Trump avisa que “empezará a detener” el avance de narcotraficantes de Venezuela por tierra

Presionan a otros países para que las aerolíneas no vengan a nuestro país”, subrayó la vicepresidenta, después de que la FAA advirtiera a las compañías comerciales sobre “una situación potencialmente peligrosa”, en un aviso difundido el pasado viernes.

La autoridad aérea alertó sobre “un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo y las fases de llegada y salida”, debido al “deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores”, en momentos en los que EE.UU. mantiene un contingente aeronaval en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

En este contexto, Rodríguez indicó que Venezuela está “bajo graves amenazas de agresión militar” y agradeció “todas las manifestaciones de solidaridad” de Rusia, país con el que -apuntó- hay una relación “indetenible” e “indestructible”.

El lunes, Venezuela dio a las compañías aéreas un plazo de 48 horas para reanudar operaciones, bajo la advertencia de cancelar los permisos a las que no lo hicieran, lo que cumplió este miércoles al anunciar la revocación de las concesiones de Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam Colombia y Gol, a las que acusó de “sumarse a las acciones de terrorismo” promovidas por EE.UU.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), que engloba a más de 300 aerolíneas de todo el mundo, urgió este jueves a Venezuela a “reconsiderar” su revocación de la concesión de vuelo.

VIDEO RECOMENDADO

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo este miércoles 26 de noviembre que son bienvenidas las conversaciones directas entre el líder chavista venezolano, Nicolás Maduro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien ha defendido que sus contactos con el líder chavista son para "salvar muchas vidas". (EFE)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC