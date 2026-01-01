El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, pronuncia un discurso mientras sostiene la "Espada del Perú" de Simón Bolívar, durante una ceremonia militar en Fuerte Tiuna, Caracas, el 25 de noviembre de 2025. (Foto de Federico PARRA / AFP).
El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, pronuncia un discurso mientras sostiene la "Espada del Perú" de Simón Bolívar, durante una ceremonia militar en Fuerte Tiuna, Caracas, el 25 de noviembre de 2025. (Foto de Federico PARRA / AFP).
Venezuela arrestó a varios estadounidenses tras el inicio de la campaña militar de Trump en el Caribe, según el New York Times
Desde que Estados Unidos empezó una campaña de presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro las autoridades de han arrestado a varios estadounidenses, algunos de los cuales Washington estudia declarar como personas detenidas ilegalmente, informa el diario The New York Times citando a un funcionario anónimo venezolano.

Algunos de los detenidos han sido acusados con cargos penales legítimos, pero el Gobierno del presidente Donald Trump está considerando declarar a al menos dos de estos prisioneros como detenidos ilegalmente, según el mencionado funcionario.

MIRA: ¿Qué se sabe del primer ataque de EE.UU. en Venezuela ejecutado por la CIA con drones? (y por qué Maduro guarda silencio)

La misma fuente indicó que entre los detenidos hay tres personas con la doble nacionalidad venezolana y estadounidense, así como dos ciudadanos estadounidenses sin vínculos conocidos con el país caribeño.

Se cree que una de las dos personas que Washington podría declarar como individuo detenido ilegalmente es un neoyorquino de 28 años llamado James Luckey-Lange que se encontraba de viaje en Venezuela en diciembre.

Todas las detenciones anteriormente mencionadas se han producido desde que en septiembre EE.UU. activara un enorme despliegue militar en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico desde Colombia y Venezuela, mientras reclama al mismo tiempo la salida de Nicolás Maduro y sus aliados cercanos, a los que acusa de liderar el Cartel de los Soles.

En el marco de esta operación, bautizada ´Lanza del Sur´, Washington ha destruido de manera sumaria casi 40 presuntas embarcaciones y matado a unos 110 de sus ocupantes, y también ha ordenado decomisar petroleros sancionados que transporten crudo venezolano para tratar de ahogar económicamente al Ejecutivo en Caracas.

Washington considera que el Gobierno de Maduro emplea a estadounidenses detenidos en Venezuela como moneda de cambio en sus negociaciones bilaterales.

Poco después de retornar a la Casa Blanca hace casi un año, Trump negoció con Caracas la liberación de 17 personas que tenían nacionalidad estadounidense o la residencia permanente en EE.UU.

