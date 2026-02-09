Parlamento de Venezuela aplaza sesión para aprobar ley de amnistía

Escuchar
La sesión sobre la ley de amnistía de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), en Caracas, el 5 de febrero de 2026. (Asamblea Nacional / EFE)
Por Agencia AFP

El Parlamento de Venezuela aplazó el lunes la sesión de este martes en la que se preveía la aprobación de la ley de amnistía, que en teoría se traducirá en la liberación de todos los presos políticos en medio de fuertes presiones de Washington.

