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La Asamblea Nacional de Venezuela aprueba la Ley de Minas, el 9 de abril de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
La Asamblea Nacional de Venezuela aprueba la Ley de Minas, el 9 de abril de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó por unanimidad este jueves la nueva ley de minas que abre el sector a la inversión privada y extranjera ante el interés expreso de Estados Unidos en el oro venezolano.

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