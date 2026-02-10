Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Personas sostienen carteles con imágenes de presos políticos, durante la Asamblea Nacional sobre la Ley de Amnistía, en Caracas, Venezuela, el 10 de febrero de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
Personas sostienen carteles con imágenes de presos políticos, durante la Asamblea Nacional sobre la Ley de Amnistía, en Caracas, Venezuela, el 10 de febrero de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
/ MIGUEL GUTIÉRREZ
Por Agencia EFE

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y el Programa para la Convivencia y la Paz de Venezuela aseguraron este martes que seguirán recibiendo propuestas de familiares de presos políticos en el marco de las consultas públicas por el proyecto de ley de amnistía, propuesta por la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Parlamento de Venezuela continuará debatiendo amnistía con familias de presos políticos
Venezuela

Parlamento de Venezuela continuará debatiendo amnistía con familias de presos políticos

¿Qué revela el Caso Guanipa sobre las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela?
Venezuela

¿Qué revela el Caso Guanipa sobre las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela?

Venezuela: opositor Juan Pablo Guanipa es trasladado a su vivienda para cumplir arresto domiciliario
Venezuela

Venezuela: opositor Juan Pablo Guanipa es trasladado a su vivienda para cumplir arresto domiciliario

Jorge Rodríguez asegura que no habrá elecciones en Venezuela en un “periodo inmediato”
Venezuela

Jorge Rodríguez asegura que no habrá elecciones en Venezuela en un “periodo inmediato”