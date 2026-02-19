Parlamento de Venezuela aprueba por unanimidad histórica ley de amnistía para presos políticos

Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, después de la aprobación de una ley de amnistía, en la Asamblea Nacional en Caracas, el 19 de febrero de 2026. (Federico PARRA / AFP)
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, después de la aprobación de una ley de amnistía, en la Asamblea Nacional en Caracas, el 19 de febrero de 2026. (Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia AFP

El Parlamento de Venezuela aprobó el jueves por unanimidad una histórica ley de amnistía, que debe llevar a la liberación de cientos de presos políticos en 27 años de chavismo.

