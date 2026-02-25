Escuchar
Resumen

El abogado venezolano Larry Devoe, nuevo fiscal general encargado, durante una conferencia de prensa en Caracas, el 11 de agosto de 2025. (Juan BARRETO / AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Agencia EFE

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela designó este miércoles al abogado especialista en derechos humanos y afín al chavismo, Larry Daniel Devoe como fiscal general encargado, después de que Tarek William Saab presentara al Legislativo su renuncia al cargo.

