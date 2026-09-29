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El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, muestra un documento durante una sesión del parlamento, en el Palacio Federal Legislativo en Caracas, Venezuela, el 29 de septiembre de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, muestra un documento durante una sesión del parlamento, en el Palacio Federal Legislativo en Caracas, Venezuela, el 29 de septiembre de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
/ MIGUEL GUTIERREZ
Por Agencia EFE

El Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, designó este martes una comisión de once diputados que se encargará de redactar el proyecto para la reforma de la ‘Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia’ solicitada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

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