El Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, designó este martes una comisión de once diputados que se encargará de redactar el proyecto para la reforma de la ‘Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia’ solicitada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

“Vamos a conformar una comisión especial que hemos denominado comisión especial de proyecto de ley de reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (...) a los efectos de que se aboquen de inmediato al trabajo de conformación y de redacción del proyecto de reforma de ley”, dijo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, tras atender la petición de su hermana y mandataria.

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Durante una sesión del Parlamento, Jorge Rodríguez detalló que la comisión estará presidida por el primer vicepresidente del Legislativo, el chavista Pedro Infante.

A Infante lo acompañan los chavistas Jorge Arreaza, América Pérez, Carolina García Carreño, Willy Medina, Tania Díaz, Jehyson Guzmán, Nicolás Maduro Guerra, y los opositores Amelia Belisario, Luis Romero y Rubén Lima.

Delcy Rodríguez había solicitado horas antes al Parlamento una reforma parcial “con carácter de urgencia” de la ley contra el odio, publicada en 2017 y criticada por la mayor coalición opositora como parte de un “marco legal represivo” y usada, según organizaciones no gubernamentales, para perseguir a periodistas y violar la libertad de expresión.

Luego, en un acto con caficultores en Portuguesa (centro), la líder chavista reconoció que la norma fue “mal aplicada” y utilizada de forma abusiva.

La ley fue avalada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país suramericano.

Su aprobación se hizo tras una solicitud expresa del entonces presidente Nicolás Maduro para acabar con los supuestos mensajes de “odio” que, según el oficialismo, desataron la ola de protestas que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año.

Esta legislación establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados “delitos de odio” y desde entonces ha sido criticada por defensores de derechos humanos y ONG, como Espacio Público, que en 2023 denunció que ha sido usada como un instrumento “para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder”.

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