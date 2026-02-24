Escuchar
Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial para la Elaboración e Implementación de Mecanismos de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, en la sede del Congreso Nacional, en Caracas, el 24 de febrero de 2026. (Pedro MATTEY / AFP)
Por Agencia EFE

Un total de 179 personas han salido de las cárceles en Venezuela tras la reciente aprobación de la Ley de Amnistía, indicó este martes el presidente de la comisión parlamentaria para la aplicación de la norma, el chavista Jorge Arreaza.

