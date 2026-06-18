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El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla con la exdiputada Dinorah Figuera durante una reunión en Caracas, Venezuela, el 18 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla con la exdiputada Dinorah Figuera durante una reunión en Caracas, Venezuela, el 18 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
Por Agencia EFE

El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, informó este jueves que tras la reunión con la opositora Dinorah Figuera, que defiende la continuidad del Legislativo elegido en 2015, se designó una “mesa técnica y política paritaria” con una agenda para el “fortalecimiento de la democracia”.

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