El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, hace un gesto durante una manifestación en Caracas, el 10 de diciembre de 2025. (Federico PARRA / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Venezuela asegura que exportaciones de crudo continúan con “normalidad” tras bloqueo de Trump
La estatal Petróleos de (Pdvsa) aseguró este miércoles que las exportaciones de crudo y sus derivados “se desarrollan con normalidad”, después de que ordenara “el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan” del país sudamericano.

A través de un comunicado, la estatal venezolana indicó que los buques petroleros vinculados a sus operaciones “continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas, en legítimo ejercicio de los derechos a la libre navegación y al libre comercio, ampliamente reconocidos y protegidos por el derecho internacional”.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Trump ordena bloqueo total a los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela

Pdvsa señaló que la industria petrolera de Venezuela ha sido objeto de sanciones, “sabotajes”, “ataques cibernéticos” y, más recientemente, “actos de piratería internacional” para el “robo del petróleo”, en referencia a la confiscación, el pasado 10 de diciembre, por parte de Estados Unidos de un buque que transportaba crudo venezolano.

Ninguna de estas agresiones ha logrado mellar la capacidad operativa ni la determinación de la fuerza laboral de Pdvsa, que goza del apoyo unitario y pleno del pueblo venezolano”, subraya el comunicado.

La estatal petrolera ratificó su compromiso con la “defensa de la soberanía energética” de Venezuela, el cumplimiento de sus “compromisos comerciales legítimos y la protección de sus operaciones marítimas”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes 16 de diciembre un bloqueo naval de los "buques petroleros sancionados" que salgan o se dirijan a Venezuela, en una nueva escalada de su campaña de presión sobre Caracas. (AFP)

Este martes, Trump aseguró en su cuenta de Truth Social que Venezuela “está rodeada” por “la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica” y que la conmoción será como nunca antes hasta que “devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente” a EE.UU.

MÁS INFORMACIÓN: Venezuela a 11 km: ¿Cómo Trinidad y Tobago es ahora un territorio clave para Estados Unidos y su cerco contra Maduro?

El republicano anunció de esta forma el “bloqueo total” contra los petroleros que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del operativo militar que inició en las aguas internacionales del mar Caribe que supuestamente tenía como objetivo central combatir a organizaciones del narcotráfico que operan en la región.

Agregó que “el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”.

La semana pasada, el Comando Sur de los Estados Unidos, que desde agosto ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, dijo que apoya "cualquier situación que termine con una dictadura" al responder si está de acuerdo con una intervención militar en Venezuela, tras reunirse con el mandatario argentino Javier Milei en Buenos Aires. (AFP)
