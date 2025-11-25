Un Boeing B-52 Stratofortressat de Estados Unidos durante un vuelo de exhibición en Dubái, el 17 de noviembre de 2025. (Foto: Giuseppe CACACE / AFP).
Un Boeing B-52 Stratofortressat de Estados Unidos durante un vuelo de exhibición en Dubái, el 17 de noviembre de 2025. (Foto: Giuseppe CACACE / AFP).
Aviones militares de Estados Unidos sobrevolaron las aguas cerca de Venezuela, según web de rastreo
Varios sobrevolaron este lunes las aguas del Caribe entre , que se encuentran a unos 65 kilómetros de distancia, según la página de rastreo de vuelos FlightRadar24.

El mismo día que EE.UU. hizo efectiva la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista, una red de narcotráfico que acusa de dirigir al presidente venezolano, , se registró el desplazamiento de al menos un bombardero B-52, dos cazas F/A-18 y un E-2, una aeronave de alerta temprana y de control de operaciones.

PUEDES VER: ¿Existe el Cártel de los Soles en Venezuela? Todo lo que debes saber de la organización que EE.UU. designó como terrorista

Este sobrevuelo coincide con la cascada de cancelaciones de vuelos de aerolíneas internacionales, después de que el pasado sábado la Administración Federal de Aviación estadounidense instara a “extremar la precaución” al .

Desde ese día, al menos 22 vuelos que debían salir desde Caracas han sido cancelados.

Imagen tomada de la cuenta oficial de X @flightradar24 que muestra el rastreo de los vuelos de aviones militares estadounidenses frente a las costas de Venezuela este lunes. Foto: EFE/ @flightradar24
Las viven uno de sus momentos álgidos a raíz del inédito despliegue militar de Washington en aguas del Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Este lunes, el jefe del Estado Mayor de EE.UU., y se reunirá el martes con la primera ministra trinitense, , dos de sus aliados militares en el Caribe.

Venezuela calificó el lunes 24 de noviembre de "ridícula patraña" la designación por parte de Estados Unidos del supuesto Cártel de los Soles como una organización terrorista a la que Washington vincula con el líder chavista venezolano Nicolás Maduro. (AFP)

