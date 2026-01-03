Venezuela bajo ataque de Estados Unidos EN VIVO | Sigue en directo las últimas noticias de lo que pasa en Caracas
Así se vivieron los ataques en uno de los puntos del estado La Guaira | Video: NTN 24 Venezuela
#LaGuaira Así se vivieron las explosiones en uno de los puntos del estado La Guaira, antiguo estado Vargas, donde funciona el principal puerto y aeropuerto de Venezuela. pic.twitter.com/rLXRvjomma— NTN24 Venezuela (@NTN24ve) January 3, 2026
“En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles”, manifestó Petro en su cuenta de X en la que pidió reuniones de urgencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la ONU.
Gustavo Petro reacciona tras los bombardeos en Venezuela
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este sábado que Caracas está siendo bombardeada, luego de que se escucharan de madrugada detonaciones y explosiones en varios puntos de la capital venezolana en medio de las tensiones con Estados Unidos.
Video grabado por ciudadanos durante uno de los ataques en Caracas
Le llegaron los 3 reyes magos a el dictador nicolas maduro en venezuela sera libre nuestra patria volveremos a ser lo mejor que hubo en latinoamerica todos los que nos humillaron lo pagaran caro todo lo que se robaron lo van a devolver y van a ir presos todos. pic.twitter.com/UjSPf3qYam— McGregorys (@bajapantaletas) January 3, 2026
Funcionarios estadounidenses confirmaron a CBS News que Trump ha ordenado los ataques en territorio venezolano poco después de que se escucharan explosiones y sobrevuelos cerca de Caracas en las primeras horas de la madrugada del sábado.
Donald Trump ordenó ataques dentro de Venezuela, incluidos objetivos militares
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado esta noche atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión al régimen de Nicolás Maduro, según informaron fuentes de la Administración a CBS News.
Video de lo que sería el ataque a la base aérea La Carlota | Video: NTN24 Venezuela
#URGENTE Nos hacen llegar videos de lo que sería el bombardeo a la base aérea La Carlota, en Caracas, la madrugada de este #3Ene. pic.twitter.com/qCi6RFC2Bn— NTN24 Venezuela (@NTN24ve) January 3, 2026
Maduro declaró “el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada”, prosiguió el documento leído en cadena nacional.
Maduro declara estado de conmoción exterior tras “agresión militar” de EE.UU.
Venezuela denunció el sábado una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos y declaró un estado de excepción. “Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”, dice un comunicado del gobierno de Nicolás Maduro, quién llamó a movilizaciones.
En redes sociales circulan imágenes de explosiones en varios puntos de la capital venezolana, mientras algunos usuarios reportaron detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad y en la base militar de La Carlota.
V arias detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se escucharon en la madrugada de este sábado en Caracas sin que hasta el momento se conozcan detalles, en unos momentos en que Venezuela ha denunciado “amenazas” del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el despliegue militar en el Caribe y las advertencias de ataques terrestres.
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
Newsletter Vuelta al Mundo
Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.
V arias detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se escucharon en la madrugada de este sábado en Caracas sin que hasta el momento se conozcan detalles, en unos momentos en que Venezuela ha denunciado “amenazas” del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el despliegue militar en el Caribe y las advertencias de ataques terrestres.