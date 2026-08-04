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Resumen

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Personas transitan frente a escombros de edificios afectados por terremotos, en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026. (Ronald Peña R. / EFE)
Personas transitan frente a escombros de edificios afectados por terremotos, en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026. (Ronald Peña R. / EFE)
/ Ronald Peña R.
Por Agencia EFE

El Gobierno de Venezuela trabaja en la reparación de casi 4.000 viviendas en La Guaira (norte), el estado más afectado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, informó este martes el gobernador regional, Alejandro Terán.

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