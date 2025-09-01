Pescadores se despliegan junto a militares en el Cabo San Román, en el norte de Venezuela, el 1 de septiembre de 2025. (Captura de video)
Pescadores se despliegan junto a militares en el Cabo San Román, en el norte de Venezuela, el 1 de septiembre de 2025. (Captura de video)
Agencia EFE

Pescadores y militares se movilizan a zona norte de Venezuela en defensa de la “soberanía”
Más un millar pescadores, militares y funcionarios civiles se desplazaron este lunes hasta el , el punto más septentrional de , para una concentración en defensa de la “soberanía”, que consideran amenazada por las maniobras antidrogas de en el mar , informó el ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo.

Venezuela denuncia la escalada injerencista imperialista que se quiere aplicar contra todo el pueblo venezolano”, expresó Loyo durante un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), al dar cuenta de la movilización.

MIRA AQUÍ: Qué es lo último que se sabe del poderoso despliegue naval de Estados Unidos cerca de Venezuela

El ministro resaltó que el Cabo San Román está a unos 42 kilómetros de la isla de Aruba, frente al mar Caribe, en cuyas aguas EE.UU. ha anunciado el despliegue de buques y tropas como parte de una operación antidrogas que la Administración del presidente Nicolás Maduro tacha de “acciones hostiles” contra su territorio.

Por su parte, José Lugo, quien se identificó como portavoz del gremio de pescadores, se dijo dispuesto a defender a su país, y subrayó que los venezolanos son “soberanos, libres, independientes”.

Defenderemos nuestra patria, nuestros recursos renovables, todos los recursos que quieren los Estados Unidos”, sostuvo.

Los asistentes, según imágenes transmitidas por VTV, se concentraron en una playa sosteniendo banderas venezolanas y pancartas, en una de las cuales se leía, en inglés, “Trump saca tu sed de sangre de Venezuela”, en alusión al gobernante estadounidense Donald Trump.

Maduro ha convocado a un proceso de alistamiento voluntario en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), en respuesta a lo que considera como “agresiones” estadounidenses.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

