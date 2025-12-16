Venezuela califica de “irracional” el bloqueo de barcos petroleros anunciado por Donald Trump

Escucha la noticia
Venezuela calificó de “irracional” y de “grotesca amenaza” el bloqueo a petroleros sancionados que transporten petróleo desde y hacia el país anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump el martes.
“El presidente de los Estados Unidos pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra Patria”, indicó el gobierno venezolano en un comunicado.
Información en desarrollo...
