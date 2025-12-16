El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, habla con sus partidarios durante una manifestación en Caracas, el 10 de diciembre de 2025. (Federico PARRA / AFP)
El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, habla con sus partidarios durante una manifestación en Caracas, el 10 de diciembre de 2025. (Federico PARRA / AFP)
Venezuela califica de “irracional” el bloqueo de barcos petroleros anunciado por Donald Trump
Venezuela calificó de “irracional” y de “grotesca amenaza” el bloqueo a petroleros sancionados que transporten petróleo desde y hacia el país anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump el martes.

El presidente de los Estados Unidos pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra Patria”, indicó el gobierno venezolano en un comunicado.

Francisco Sanz

Información en desarrollo...

