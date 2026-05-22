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Resumen

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A sus 28 años, María José Dugarte forma parte del equipo de El Bus TV y su trabajo ha sido reconocida en el extranjero, tanto con una beca del IJP en Alemania como quedando finalista de los Premios Stringer 2026.
A sus 28 años, María José Dugarte forma parte del equipo de El Bus TV y su trabajo ha sido reconocida en el extranjero, tanto con una beca del IJP en Alemania como quedando finalista de los Premios Stringer 2026.
/ El Bus TV
Por Renzo Giner Vásquez

Corría el año 2017 en una Venezuela marcada por el acoso a la prensa independiente, la persecución a corresponsales y la censura de múltiples emisoras, portales y periódicos, cuando tres jóvenes comunicadoras decidieron montarse en un autobús y comenzar a leer las principales noticias a viva voz.

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