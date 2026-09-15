El Gobierno de Venezuela celebró este martes que Reino Unido elevara el nivel de relaciones diplomáticas con el nombramiento de un embajador en Caracas, al tiempo que apostó por recuperar sus recursos, en aparente referencia al oro retenido en Inglaterra.

A través de X, el vicecanciller de Venezuela para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, valoró esta decisión y apostó por avanzar en la “recuperación de los recursos que pertenecen legítimamente a los venezolanos”, ya que el Estado venezolano tiene bienes y fondos congelados en el exterior, como las reservas de oro por valor de unos 2.000 millones de dólares depositadas en el Banco de Inglaterra.

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En una declaración entregada al Parlamento, el ministro británico para América Latina, Chris Elmore, anunció este martes las mejoras de relaciones con Venezuela y manifestó que acoge “con satisfacción” el diálogo entre un sector de la oposición y el chavismo, así como los “progresos que este proceso ha permitido alcanzar hasta la fecha”.

El pasado 12 de agosto, el chavismo y este sector opositor, del que no forman parte los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, cerraron el primer ciclo del diálogo y acordaron recuperar activos de la reserva internacional del país depositada en el Banco de Inglaterra, con el fin de atender a las víctimas del doble terremoto de junio.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla en una rueda de prensa, en Caracas, el 2 de septiembre de 2026. (Ronald Peña R / EFE)

El encargado de negocios de la Embajada de Reino Unido en Venezuela, Colin Dick, aseguró en X que la mejora de relaciones con Caracas permitirá el avance hacia una transición democrática y contribuirá en la recuperación económica, así como en los esfuerzos de reconstrucción del país suramericano, tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

En julio pasado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que envió una carta al rey británico Carlos III solicitando la liberación del oro “retenido” en el Banco de Inglaterra, con el fin de usar esos recursos en la respuesta a la tragedia provocada por los terremotos.

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