icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un hombre pasa junto a un mural que representa bombas de petróleo y la bandera de Venezuela, con retratos de Simón Bolívar (izquierda) y Hugo Chávez, en Caracas el 3 de septiembre de 2026. (Foto de Federico PARRA / AFP).
Un hombre pasa junto a un mural que representa bombas de petróleo y la bandera de Venezuela, con retratos de Simón Bolívar (izquierda) y Hugo Chávez, en Caracas el 3 de septiembre de 2026. (Foto de Federico PARRA / AFP).
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

El Gobierno de Venezuela celebró este martes que Reino Unido elevara el nivel de relaciones diplomáticas con el nombramiento de un embajador en Caracas, al tiempo que apostó por recuperar sus recursos, en aparente referencia al oro retenido en Inglaterra.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.