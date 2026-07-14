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Resumen

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Fotografía de archivo en la que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (i), habla con la exdiputada Dinorah Figuera durante una reunión, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R
Fotografía de archivo en la que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (i), habla con la exdiputada Dinorah Figuera durante una reunión, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, y un grupo de opositores que formó parte del Legislativo de 2015 anunciaron este martes el comienzo de una agenda de trabajo el próximo 1 de agosto para el fortalecimiento de la democracia del país caribeño, que vive una tragedia por los terremotos del pasado 24 de junio.

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