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Resumen

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El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (d), y la líder de la delegación opositora, Dinorah Figuera, posan al finalizar la tercera ronda de diálogo entre el chavismo y la oposición, centrada en la búsqueda de garantías políticas y civiles para un eventual proceso electoral en el marco de la transición que impulsa EE.UU. tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero, este miércoles en Caracas (Venezuela). (Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez)
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (d), y la líder de la delegación opositora, Dinorah Figuera, posan al finalizar la tercera ronda de diálogo entre el chavismo y la oposición, centrada en la búsqueda de garantías políticas y civiles para un eventual proceso electoral en el marco de la transición que impulsa EE.UU. tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero, este miércoles en Caracas (Venezuela). (Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez)
Por Agencia EFE

El chavismo y un sector de la oposición acordaron este miércoles revisar la Ley orgánica de la Contraloría General, específicamente “lo inherente al proceso de inhabilitaciones” políticas en Venezuela, tras concluir su tercer ciclo de diálogo que comenzó hace una semana.

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