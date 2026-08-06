El chavismo y un grupo de la oposición en Venezuela acordaron este jueves mantener hasta el próximo 12 de agosto un primer ciclo de diálogo, tras definir la metodología y las fases de trabajo y ratificar la agenda de temas que abordarán en las negociaciones.

“En el primer ciclo de trabajo estaremos en sesión permanente hasta el día miércoles 12 de agosto y se definirá la continuidad de la plenaria, tomando en consideración la prioridad que tiene este proceso para el bienestar de los venezolanos y venezolanas”, señalaron ambas delegaciones en un comunicado conjunto publicado en redes sociales.

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Asimismo, las partes suscribieron los principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe y búsqueda de beneficios para Venezuela, solución política, pacífica, democrática y constitucional, reconocimiento y respeto entre las partes, igualdad política y trato paritario en la mesa.

También acordaron el cumplimiento verificable de los compromisos, protección de los derechos humanos y políticos de “todas las fuerzas”.

“Se acordó informar oportunamente a todo el país los avances alcanzados en estas conversaciones”, añadieron las partes.

Las delegaciones se encontraron este jueves cara a cara en la base aérea La Carlota de Caracas, luego de que el pasado fin de semana comenzaran el proceso de diálogo a través de una llamada telefónica entre Jorge Rodríguez, jefe negociador del chavismo y presidente del Parlamento, y la exdiputada Dinorah Figuera, quien defiende la vigencia del Parlamento electo en 2015.

Figuera llegó el miércoles a Venezuela y reiteró a la prensa local que en la negociación se abordarán temas como la recomposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) -actualmente controlado por el chavismo- para que sea “creíble y confiable”, la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la “garantía de tener unos derechos políticos y civiles garantizados”.

Este jueves, el Gobierno de EE.UU. aplaudió el inicio de estas conversaciones entre el Ejecutivo chavista y un grupo opositor, un diálogo que definió como una “oportunidad única” para la reconciliación y la transición en el país suramericano.

“Aplaudimos los esfuerzos por atender las necesidades urgentes de los afectados por los terremotos del 24 de junio, ampliar las libertades políticas y promover un futuro más estable y próspero para el pueblo venezolano”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

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El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró el martes 4 de agosto que esperaba que la transición política en Venezuela se produzca en cuestión de meses, y no años, antes de una primera ronda de negociaciones entre el gobierno y opositores. (AFP)

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