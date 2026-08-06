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El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, posa con la exdiputada de la oposición Dinorah Figuera, en el Centro de Convenciones del barrio La Carlota, municipio de Sucre, Caracas, el 6 de agosto de 2026. (Federico PARRA / AFP)
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, posa con la exdiputada de la oposición Dinorah Figuera, en el Centro de Convenciones del barrio La Carlota, municipio de Sucre, Caracas, el 6 de agosto de 2026. (Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

El chavismo y un grupo de la oposición en Venezuela acordaron este jueves mantener hasta el próximo 12 de agosto un primer ciclo de diálogo, tras definir la metodología y las fases de trabajo y ratificar la agenda de temas que abordarán en las negociaciones.

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