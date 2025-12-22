Escucha la noticia
Por qué Chevron sigue operando en Venezuela con licencia de Trump, pese a las sanciones petroleras de EE.UU.
Mientras Venezuela sigue bajo un duro régimen de sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, el anuncio del régimen de Nicolás Maduro sobre la salida de un tanquero con crudo operado por Chevron volvió a poner el foco en una de las mayores paradojas del tablero geopolítico: cómo la única petrolera estadounidense con licencia vigente sigue extrayendo y exportando petróleo venezolano con aval del propio Donald Trump. La operación responde a una excepción cuidadosamente diseñada por Washington que permite a Chevron operar de forma limitada en el país sancionado sin levantar el cerco financiero sobre el régimen chavista, sin darle divisas de manera directa.